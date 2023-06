Virdis: “Maldini ha fatto miracoli. Ho sempre diffidato di nomi altisonanti”

"Quelli che tifavano da bambini e riescono, da grandi, a rilevare la squadra del cuore.. i Rozzi, Mantovani, Pellegrini, Moratti, Berlusconi.. imprenditori che hanno fatto della propria passione un business.. poi arrivano gli arabi, gli americani, i fondi.. gente che non ha storia se non master in economia… gente non conosce le lacrime di un rigore sbagliato, di una finale persa… la corsa a perdifiato di uno scudetto vinto, il bagno di folla che ha pianto e gioito con la squadra del cuore.. a questo siamo arrivati.. a svenderci al miglior offerente che calpesta ciò che non conosce, che ha paura di ciò che la storia rappresenta, delle richieste per continuare ad essere ciò che siamo stati nel mondo".