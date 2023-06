Esonero Maldini, da che parte stanno i tifosi del Milan? Le reazioni social

In attesa di ufficialità, è ormai certo l'esonero di Paolo Maldini. Non sono mancate le reazioni da parte dei tifosi del Milan sui social

In attesa di annunci ufficiali, Paolo Maldini verrà esonerato dall'incarico di direttore dell'area tecnica del Milan. Una decisione presa da Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club di via Aldo Rossi, che ha così generato una serie di commenti e malumori da parte dei tifosi rossoneri. Sono numerosi, infatti, i milanisti che non avrebbero voluto sentire questa notizia, in quanto molti ritengono Paolo Maldini una leggenda del club e che solamente grazie alla sua figura all'interno della società il Milan si sia potuto risollevare dopo anni passati nel buio. Vediamo, dunque, alcuni tweet da parte dei tifosi del Milan.