Milan, esonerato Maldini: ecco come opererà il club sul mercato | News

Era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Paolo Maldini non è più il direttore dell'area tecnica del Milan . Lo ha annunciato il club rossonero attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ringraziando l'ex capitano per aver contribuito al ritorno del Diavolo in Champions League e alla conquista dello scudetto nella stagione 2021/2022. Dietro a questo annuncio, però, vanno spiegati i motivi per il quale Gerry Cardinale abbia preso una decisione così forte.

Come avevamo anticipato noi di pianetamilan.it, il motivo della rottura tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale non stava tanto nella richiesta da parte dell'ormai ex d.t. di avere maggiore budget per operare sul mercato, ma sarebbe legato più alle metodologie di lavoro e all'atteggiamento di costante sfida di Maldini alla proprietà. Dopo aver chiesto e ottenuto maggiore peso all'interno dell'area sportiva, per Cardinale Maldini avrebbe prodotto una sessione estiva, quella passata, a dir poco deludente. Dunque la decisione del proprietario di RedBird è stata quella di tornare alle origini, vale a dire ripristinare decisioni più collegiali in quanto si tratta di un metodo che ha consentito al Milan di vincere uno scudetto.