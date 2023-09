Milan-Verona, Loftus-Cheek sui social: “Non è stata perfetta” | FOTO

Il Milan vince contro il Verona per 1-0 . Per i rossoneri è bastata la scintilla di Rafael Leao , che illuminato un pomeriggio grigio a San Siro. Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Ruben Loftus-Cheek ha commentato la vittoria di ieri del Milan contro il Verona . Ecco il post.

"Non è stata perfetta, ma prendiamo i tre punti. Pronti alla prossima". L'inglese è entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Krunic. Anche Ruben non era al massimo dopo l'uscita prematura contro il Newcastle per i crampi. Nonostante ciò è sembrato in grande forma, con la solita strapotenza fisica e ottima corsa. LEGGI ANCHE: Milan, Krunic è solo l’ultimo caso. Quanti infortuni muscolari con Pioli!