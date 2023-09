Milan, Krunic problema al flessore: esami lunedì | PM NEWS

Milan-Verona: Rade Krunic, al minuto 64' è stato sostituito per un problema muscolare. Ecco le ultime notizie sul centrocampista

Il Milan sta giocando contro il Verona. Rossoneri molto stanchi nel secondo tempo, specialmente chi ha giocato in settimana. Rade Krunic, al minuto 64' è stato sostituito per un problema muscolare. Al suo posto Loftus-Cheek. Secondo quanto ci risulta è un problema muscolare al flessore della coscia destra da valutare con esame strumentale che verrà effettuato nella giornata di lunedi'.