Con la rete siglata in Milan-Verona, Santiago Gimenez è entrato nella storia rossonera. L'attaccante messicano, infatti, ha segnato il gol vittoria in un match di fondamentale importanza per la classifica in Serie A, che arriva dopo quello contro l'Empoli. Per l'ex Feyenoord è quindi la seconda affermazione alla sia seconda presenza in Serie A.