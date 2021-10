Milan-Verona 3-2, Rafael Leao sui social: “Milan is on fire”

Rafael Leao, autore di una bella prestazione in Milan-Verona 3-2 a 'San Siro', ha espresso la sua soddisfazione per i tre punti sui social

Rafael Leao , autore di una bella prestazione in Milan-Verona 3-2 ieri sera a 'San Siro', ha espresso la sua soddisfazione per i tre punti conquistati contro gli scaligeri sui social . Questo il post pubblicato dal numero 17 portoghese sul suo account ufficiale su 'Twitter'.

"Milan is on fire", ha scritto Leao come didascalia a quattro scatti che lo ritraggono, felice ed esultante, dopo la vittoria in rimonta di ieri sera. Richiamando, tra l'altro, la canzone che i tifosi del Diavolo cantano alla squadra ed a Pioli.