Milan, il ricordo del portiere Vecchi: il saluto sui social

Villiam Vecchi è stato il portiere del Milan tra il 67 e il 74 conquistando molti trofei, tra cui una Coppa dei Campioni. Vecchi ha poi preso il posto di preparatore dei portiere per la prima squadra rossonera dal 2001 al 2010. In questo periodo ha aiutato molti portieri a migliorare le prestazioni.

Il Milan , attraverso Twitter, ha pubblicato un post per ricordare Villiam Vecchi , ex portiere rossonero recentemente scomparso che oggi avrebbe compiuto 74 anni.

"Il suo lavoro ha migliorato qualsiasi portiere che ha allenato. Ricordando l'eroe di Salonicco che oggi avrebbe compiuto 74 anni". Un messaggio importante un bel ricordo per un calciatore che ha lasciato il suo segno con un club importante come il Milan.