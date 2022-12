Calciomercato Milan – Il Manchester City su Leao: la situazione

Il Milan si prepara per la ripresa della Serie A. I rossoneri dovranno affrontare la Salernitana il 4 di gennaio. Occhio anche alle notizie dal mercato. Il Manchester City si potrebbe scatenare sul calciomercato invernale. Nel primo pomeriggio avevamo riportato del forte gradimento di Guardiola per il calciatore del Milan, Rafael Leao . Arrivano importanti novità su questa possibile trattativa di calciomercato .

Forte il pressing del City per Leao

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il Manchester City farebbe sul serio per Rafael Leao. Ci sarebbero, infatti, contatti importanti tra il padre del giocatore del Milan e la società inglese. Il Milan spererebbe ancora di rinnovare ma non arriva ad un'offerta superiore ai 7 milioni annui. Il City invece avrebbe intenzione di scendere in campo con un'offerta da 12 milioni all'anno. La situazione sarebbe in evoluzione, ma il pressing inglese resterebbe comunque importante.