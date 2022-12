Calciomercato Milan – Occhio a Guardiola: obiettivo Leao

Per il Milan ci sarà l'ultima amichevole prevista per il 30 di dicembre contro il PSV . Poi si farà di nuovo sul serio: il 4 gennaio ripartirà la Serie A contro la Salernitana . Nel frattempo ci sarà da sistemare i rinnovi, tra cui quelli di Ismael Bennacer e Rafael Leao . Per il portoghese la strada potrebbe essere ancora lunga, con le richieste d'ingaggio che potrebbero costringere il Milan a rompere il limite che si era prefissato.

Milan, Guardiola punta Leao

Il Manchester City si potrebbe scatenare sul calciomercato invernale e, secondo quanto riportato da Goal.com in Inghilterra avrebbe individuato 6 obiettivi che Guardiola vorrebbe completare già in questa sessione. Fra questi ci sarebbe anche l'attaccante del Milan, Rafael Leao, che sta trattando il rinnovo con i rossoneri. In caso di sviluppi, i rossoneri potrebbero attendersi un'offerta molto importante, sia per il club che per il portoghese. Maldini brucia l'Inter per un colpo da 90? Le ultime news di mercato >>>