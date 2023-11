Milan-Udinese, cena di squadra prima della gara. L’idea di Calabria

Il Milan si sta preparando per una gara molto importante. I rossoneri, sabato, dovranno affrontare l' Udinese dopo una settimana molto difficile dal punto di visto dei risultati. Come riporta Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, la squadra sta cenando insieme. L'idea di Calabria . Ecco il post su X.

"Idea pre-Udinese: una cena di squadra. Il Milan in questi minuti è a cena in un ristorante milanese: giocatori, allenatore, staff, come già successo a dicembre nell'anno dello scudetto. Organizzazione e idea da capitano di Davide Calabria, assieme a Pioli". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Udinese, Romero titolare. Dubbi in mediana