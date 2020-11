Milan, tutti i gol di Calhanoglu. Leao commenta: “10” (Video)

Milan, il gol di Calhanoglu e l’approvazione di Leao

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Situazione spinosa quella relativa al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco, in scadenza nel 2021, chiede una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro per continuare la sua esperienza rossonera. Una cifra altissima, che la dirigenza, al momento, non sembra intenzionata a concedergli. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, mette da parte momentaneamente eventuali screzi e si gode tutte le reti dell’ex Bayer Leverkusen in Serie A. Un video che ha provocato la reazione di Rafael Leao, che commenta con un “10” seguito dalla classica ‘emoji’ con la fiammella. Come a voler dire ‘Calhanoglu is on fire’. Ecco il video e il ‘tweet’ del portoghese.

