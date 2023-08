Milan-Torino, la gioia di Leao: “San Siro è sempre un piacere” | (Foto)

Prima gara a San Siro per il Milan che non sbaglia l'appuntamento battendo per 4-1 il Torino , con una grande prestazione di squadra. Rafael Leao ha giocato molto bene, mettendo in difficoltà più volte la retroguardia granata. Sui social, l'esterno rossonero ha celebrato la vittoria. Ecco il suo post su Instagram.

"San Siro è sempre un piacere". Nelle foto la gioia per le reti di Pulisic, Theo Hernandez (assist dello stesso Rafa) e Giroud. In più una foto dei tifosi in un San Siro gremito. Per Rafa un'ottima prestazione contro il Torino con il suo primo assist della stagione e un numero di passaggi in area di rigore davvero importanti. LEGGI ANCHE: Milan, serve davvero un vice Giroud? Il dato dell'ultima stagione