Milan-Torino, Gabbia: “17-02-2020: una serata perfetta!!!”

NEWS MILAN – Matteo Gabbia, difensore rossonero classe 1999, ha esordito ieri sera in Serie A in occasione di Milan-Torino, subentrando al 44′ all’infortunato Simon Kjaer.

Oggi Gabbia, attraverso il proprio account personale sul popolare social network ‘Instagram‘, ha espresso la propria gioia per il debutto nella massima serie con la maglia del Milan e per la sua bella prestazione contro i granata.

“17-02-2020, una serata perfetta!!!“, ha scritto il numero 46 rossonero come didascalia di un paio di fotografie che lo ritraggono durante Milan-Torino. Per scoprire il voto in pagella di Gabbia alla sua prima assoluta in Serie A, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android