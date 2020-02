Milan-Torino, le pagelle Gazzetta: esordio perfetto per Gabbia. I voti

NEWS MILAN – “La Gazzetta dello Sport”, in edicola questa mattina, ha pubblicato le pagelle di Milan-Torino, partita terminata 1-0 a favore dei rossoneri grazie alla rete del primo tempo di Ante Rebic.

Il migliore in campo è ovviamente Ante Rebic, che prende 7 (“Un omaggio al suo importantissimo gol partita, frutto di una esecuzione perfetta nell’ambito di un primo tempo in cui si fa valere. Poi cala”). Stesso voto per Alessio Romagnoli e Matteo Gabbia, che colleziona un esordio in Serie A perfetto (“Un esordio in campionato con i fiocchi. Non avverte né l’emozione né il compito di andare in prima battuta sul temuto Belotti. Prova perfetta”). Mezzo voto in meno per Bennacer.

Per quanto riguarda le prestazioni negative, il voto più basso è di Davide Calabria, che prende 5.5 (“La spinta più costante e pericolosa il Torino la esercita sulla sua fascia con il tenace Ansaldi che gli va via troppe volte. E davanti c’è poca spinta”). Stesso voto anche per Paqueta. 6 in pagella per Donnarumma, Kjaer, Hernandez, Kessie, Castillejo e Bonaventura.

Sufficienza anche per Zlatan Ibrahimovic (“Dà il consueto contributo in fase di distribuzione e finalizzazione. Gli togliamo mezzo voto a causa del gol fallito al terzo del secondo tempo: può mirare, manda fuori”). Infine concludiamo con Stefano Pioli, che riceve un meritato 6,5 (“Vede la sua squadra costruire e fallire diverse occasioni nella ripresa dopo un primo tempo in cui esercita un costante predominio come manovra. Si risale…”). Ecco tutti i voti nel dettaglio.

Donnarumma 6, Calabria 5,5, Kjaer 6, Romagnoli 7, Hernandez 6, Kessie 6, Bennacer 6,5, Castillejo 6, Paqueta 5,5, Ibrahimovic 6, Rebic 7, Gabbia 7, Bonaventura, Pioli 6.5

INTANTO IBRA LASCIA LO STADIO SCURO IN VOLTO.

