Milan-Torino, i rossoneri vedono l’Europa: segna ancora Rebic

NEWS MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan vince contro il Torino e aggancia Verona e Parma al sesto posto in classifica. Niente di eccezionale considerando il blasone del club rossonero, ma la notizia è molto importante, perché al di là dei punti si vede da qualche tempo una squadra diversa, che ha una precisa identità tecnica e tattica.

Grande protagonista Ante Rebic, che è arrivato al quinto gol in 13 presenze di campionato. Il prestito dall’Eintracht è di durata biennale, ma in estate la dirigenza rossonera potrebbe già pensare al definitivo riscatto. Dall’arrivo di Ibrahimovic il Milan ha cambiato passo, con Pioli che chiede alla sua squadra di pressare alto e di appoggiarsi sul totem svedese. Infortunato Calhanoglu, il tecnico ha rispolverato Lucas Paqueta come trequartista nel 4-2-3-1, ma i risultati sono stati paradossali: il brasiliano è piaciuto per la voglia di riconquistare palla nelle transizioni, ma è venuto meno in rifinitura, con diversi palloni sprecati. La sensazione è che per il campionato italiano l’ex Flamengo resti un giocatore di difficile collocazione, non ancora abbastanza trequartista e non ancora abbastanza interno, insomma una via di mezzo.

Dopo un ottimo primo tempo, il Milan è calato nella ripresa. L’atteggiamento aggressivo è durato per circa 50-55 minuti. Ibrahimovic e Castillejo non riescono a fare il 2-0 e da quel momento il Torino si è impossessato della partita. Sono arrivati diversi cross sulle fasce da parte dei granata, ma è mancato l’uomo in area di rigore per la stoccata vincente. Esordio in serie A per Matteo Gabbia, che è entrato molto bene al posto dell’infortunato Simon Kjaer: il classe 1999 sembra un difensore già strutturato. Finisce 1-0, con il Milan che finalmente vede l’Europa. A proposito di Gabbia, ecco le sue parole al termine del match, continua a leggere >>>

