Milan-Torino, Calhanoglu recuperato: “Niente mi può fermare”

Ultime Notizie Milan Torino: la grinta di Calhanoglu

MILAN NEWS –Hakan Calhanoglu, a sorpresa, è stato convocato per Milan-Torino, gara in programma questa sera a San Siro. Insieme a lui Zlatan Ibrahimovic, che finalmente torna a disposizione di Pioli.

Non è ancora chiaro, però, se i due saranno titolari. Calhanoglu dovrebbe partire dalla panchina dopo i problemi alla caviglia, mentre Ibrahimovic potrebbe addirittura giocare dal primo minuto. Hakan, in ogni caso ha pubblicato un messaggio molto significativo su Instagram: "Nothing can stop me". Ecco il post.