Milan, la gioia di Tomori: “Felice di essere di nuovo in campo”

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha espresso la propria gioia per il successo contro il Monza attraverso un posto sui propri social

Nel corso del match tra Monza e Milan, che è terminato per 0-1 a favore dei rossoneri grazie alla rete di Junior Messias, tra le fila del Diavolo ha giocato dal primo minuto Fikayo Tomori. Il difensore inglese era stato assente per diverse settimane a causa di un infortunio ed è tornato in campo, partendo subito da titolare.