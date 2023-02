Calciomercato Milan – Maldini tenta lo sgarbo alla Roma per l’estate

Sebbene la sessione invernale di calciomercato si sia ormai conclusa da diverse settimane, le società continuano a lavorare sotto traccia per non farsi trovare impreparate in vista della finestra estiva. Tra le società che hanno maggiore bisogno di innesti ci sarebbe anche il Milan , autore di un'annata sino a questo momento altalenante.

Secondo quanto riferito da MilanLive, tra l'altro, per il Diavolo si potrebbe aprire uno scenario importante. Dopo le parole pronunciate in occasione del match contro il Salisburgo, il futuro a Roma di Paulo Dybala non sembra essere così sicuro e Maldini potrebbe provare lo sgarbo ai giallorossi. Anche perché basterebbe pagare la clausola, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro e non sarebbe così esagerata. Milan, sfida alla Juventus per il talento della MLS >>>