Milan, Tomori rassicura i tifosi sui social: “La mia caviglia? Sta bene”

Nella giornata odierna erano uscite alcune voci secondo cui Fikayo Tomori sarebbe stato sostituito dal Commissario Tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate per un problema alla caviglia. Indiscrezioni che, in un articolo precedente, avevamo smentito, precisando come il difensore rossonero non abbia accusato alcun problema di natura fisica.