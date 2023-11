Thiaw è diventato papà: le congratulazioni del Milan sui social

Il tedesco Malick Thiaw è diventato padre di una bambina. Sui social le congratulazioni del Milan al difensore per il lieto evento

Una bella notizia per tutto l'ambiente Milan : è nata, infatti, Moussa Laye , prima figlia di Malick Thiaw , difensore tedesco classe 2001 dei rossoneri e della moglie Aminah .

Il Milan, in un post pubblicato sui propri canali social, ha fatto le sue congratulazioni alla giovane coppia per il lieto evento. Adesso, con tutta probabilità, Thiaw - che finora aveva aspettato proprio in vista dell'imminente nascita - si unirà al ritiro della Germania.