Milan, Thiago Silva riceve la quarta maglia: il ringraziamento sui social

Thiago Silva, difensore in forza al Chelsea, ha ricevuto la quarta maglia del Milan e ha voluto ringraziare il club via social

Uno dei difensori più forti passati al Milan nel corso degli ultimi decenni è senza ombra di dubbio Thiago Silva . Il centrale brasiliano oggi è in forza al Chelsea , dopo l'esperienza al PSG , e continua a fornire ottime prestazioni nonostante le primavere siano sempre di più.

In casa Milan, però, non ci si dimentica di un campione del calibro di Thiago Silva, al punto che al brasiliano è stata regalata la quarta maglia del Diavolo, inaugurata contro l'Atalanta. Il brasiliano ha voluto ringraziare il Diavolo per il dono che gli è stato recapitato e lo ha fatto tramite una storia sul proprio profilo Instagram. Milan, una big di Premier League piomba su Leao >>>