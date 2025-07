Milan , Theo Hernandez non è più un terzino rossonero: il francese è passato all'Al-Hilal per circa 25 milioni di euro. Il difensore è sempre stato legato alla figura di Paolo Maldini , dal suo arrivo, al suo addio fino al giorno d'oggi. Theo Hernandez ha postato sui social uno foto che lascia poco spazio a pensieri. Ecco la storia su Instagram.

Con Leao, Theo Hernandez ha formato una coppia letale al Milan: in 224 partite giocate insieme, hanno collezionato 123 vittorie, 51 pareggi e 50 sconfitte. La loro intesa ha prodotto ben 13 partecipazioni dirette ai gol: 8 reti di Leao con assist di Theo e 5 gol del francese su servizio di Rafa. Più in generale, quando sono stati in campo fianco a fianco, hanno contribuito a un totale di 91 gol (62 per Leao, 29 per Theo).