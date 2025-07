Ex Milan, Giunti: 'Berlusconi voleva farmi fare l'attore. Maldini ...'

Su Silvio Berlusconi: "Fece una mega cena con tutte le famiglie, passava per i tavoli e passò anche dal nostro, dov'ero con mia moglie, e mi disse: ‘Federico, senta. Quando smetterà di giocare mi contatti perché io ho già una cosa da farle fare. Lei ha la faccia da attore, l'aspetto perché secondo me ha un futuro'. C'erano momenti seri in cui ci faceva discorsi motivazionali per farci capire sempre che maglia indossavamo ma sempre pronto alla battuta, allo scherzo e quando parlava di calcio era veramente competente, non poteva esimersi dal dire la sua ma sempre in maniera positiva. Un proprietario così poteva dirla la sua dopo ciò che aveva vinto".