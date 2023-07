Milan, Theo Hernandez presente al concerto di Ozuna a Milano | News

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha postato sui propri social una foto in compagnia del rapper Ozuna, in concerto a Milano

Non solo calcio per il terzino del Milan Theo Hernandez. Il francese è rientrato pochi giorni fa a Milanello dopo il periodo di vacanza, ma non ha preso parte alla prima sgambata stagionale dei rossoneri di Stefano Pioli contro il Lumezzane. E nella giornata odierna è partito con i compagni alla volta degli USA.