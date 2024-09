In porta Theo Hernandez sceglie Dida: una sorpresa volendo. Non tanto per il valore del brasiliano (indiscutibile), ma perché Theo non ha messo il suo compagno di Nazionale Maignan e neanche il suo compagno di squadra al Milan, Donnarumma. Si passa poi alla difesa. Scelte aggressive: linea a tre con Maldini al centro, Cafù e se stesso ai lati. "Maldini centrale, io laterale". Commenta ridendo lo stesso Theo Hernandez. In mediana diga a due molto fisica, ma anche tecnica: Pirlo più Gattuso.