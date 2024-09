Enrico Camelio, noto opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una delle trasmissioni di 'Tv Play', soffermandosi in modo particolare su Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan. A suo dire è una vergogna che un manager non si prenda le proprie responsabilità e ritiene che in sua presenza Rafael Leao e Theo Hernandez non si sarebbero permessi di fare un atto di quel tipo. Non solo, perché addirittura chiede che venga licenziato dalla società. Sulla stessa lunghezza d'onda anche l'altro opinionista presente, Andrea Bruno Savelli. Ecco, dunque, le loro parole.