Milan, Pedullà: “Sarri fu ad un passo. Candidato per il post Fonseca?”

Alfredo Pedullà , noto esperto di calciomercato , ha pubblicato su YouTube un retroscena tra il Milan e Maurizio Sarri . E in futuro? Potrebbe prendere il posto di Fonseca se le cose dovessero andare ancora male per il Milan? Ecco le parole di Pedullà.

"Pioli non ha risolto il contratto con il Milan. Attenzione tutto il Milan è con Fonseca, come ha detto Furlani, anche se poi conteranno i risultati. Sarri è pronto a ripartire. Vi devo raccontare un particolare, un retroscena. Maurizio Sarri non ha sfiorato il Milan soltanto ai tempi di Berlusconi e Galliani, Sarri è andato molto vicino, era già del Milan a maggio 2021, quando il rapporto con Pioli era deteriorato. Nella settimana del pareggio 0-0 con il Cagliari, Sarri e il suo agente dell'epoca furono contattati dal Milan e gli dissero che avrebbe firmato con il Milan se Pioli non avesse conquistato la Champions League contro l'Atalanta. Pioli era più fuori che dentro. Ma i due rigori di Kessié garantirono la conferma a Stefano Pioli. Ricordiamo stiamo parlando del 2021, senza quella vittoria Sarri sarebbe del Milan. Poi è arrivata la chiamata per confermare il continuo del percorso con Pioli".