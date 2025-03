Milan, Theo Hernandez e il messaggio sui social: ecco perché

Il Milan ha perso anche contro la Lazio, ma è stato comunque una partita molto importante per un giocatore in particolare. Theo Hernandez, il terzino francese arrivato nel 2019, ha festeggiato la sua 250ª partita con la maglia del Milan, considerando tutte le competizioni. In sei stagioni con i rossoneri, Theo ha messo a segno 33 gol e fornito 44 assist, diventando uno dei pilastri della squadra rossonera. Una stagione non al top quella del francese, che comunque ci tiene a mandare un messaggio ai tifosi sui social.