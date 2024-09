Nella giornata di venerdì 6 settembre, alle ore 20:45, andrà in scena Francia-Italia, match valevole per la Nations League 2024-2025. La partita si giocherà allo Stade de France di Saint Denis, dove si sono svolte le gare di atletica e non solo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla viglia della gara, Gianluigi Donnarumma,ex portiere rossonero, ha ritrovato l'ex compagno Theo Hernandez. I due hanno vissuto stagioni importanti nel Milan.