Coppa Davis, il Milan si complimenta con il rossonero Sinner e compagni

L' Italia torna a vincere la Coppa Davis di tennis a distanza di 47 anni dall'ultima volta. L'ultimo successo in questo prestigioso torneo per nazioni risale al 1976.

La squadra, composta dal capitano Volandri, Sinner, Sonego, Bolelli, Arnaldi e Musetti, dopo aver battuto per 2-1 la favorita Serbia di Novak Djokovic, ha ottenuto la vittoria decisiva in finale contro l'Australia per 2-0. Matteo Arnaldi e Jannik Sinner si sono imposti rispettivamente su Alexei Popyrin e Alex De Minaur dando il via alla festa azzurra.