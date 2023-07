Milan, Tatarusanu saluta i rossoneri: ecco il messaggio social del club

"Grazie e buona fortuna, Ciprian!". Dopo l'arrivo di Sportiello e il probabile rinnovo di Mirante, l'addio al portiere rumeno era scontato. Con la maglia del Milan, Tatarusanu ha totalizzato 37 presenze in 3 stagioni, con 48 gol subiti e 12 clean sheet. Il portiere, arrivato nel settembre 2020, è stato decisivo nella stagione 2021/22, parando un rigore fondamentale nel derby contro l'Inter. Punti che si sono rilevati decisivi per lo scudetto. Un ricordo bello per i tifosi rossoneri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Dalla Spagna un nuovo nome per l'attacco rossonero