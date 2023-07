Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Occhi su Sørloth”

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , dovrà lavorare molto. I rossoneri si stanno concentrando molto sul centrocampo al momento, con tanti nomi che circolano in orbita rossonera. Il Diavolo dovrà anche lavorare molto in attacco, alla ricerca di un giusto compagno da mettere affianco a Olivier Giroud. Dalla Spagna arriva un'indiscrezione su un possibile nuovo obiettivo del Milan .

Calciomercato Milan, un nuovo nome per l'attacco?

Come riportato da Relevo, oltre a Morata, tra i nomi che potrebbero interessare al Milan per l'attacco, ci sarebbe anche quello di Alexander Sørloth. 27 anni, norvegese, autore di 12 gol in campionato l'anno scorso. Uno dei protagonisti della cavalcata del Real verso la Champions League. È di proprietà di Lipsia. Per il momento sarebbe stato fatto un semplice sondaggio. La Real Sociedad, da parte sua, potrebbe cercare di comprarlo per tenerlo in rosa anche la prossima stagione. Milan su Gravenberch: ecco quanto costa >>>