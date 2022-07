Milan sui social – Sormani compie gli anni: auguri rossoneri

Ben cinque stagioni con la maglia del Milan per Angelo Sormani, condite da ben 180 presenze e 65 gol. In rossonero ha vinto letteralmente tutto ed è una leggenda per la società meneghina. Oggi per lui è un giorno speciale, essendo il suo compleanno. 83 anni quelli compiuti oggi. Sarà sempre legato ai colori rossoneri. I tifosi lo amano ancora e il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare il suo compleanno facendogli gli auguri. Un messaggio molto semplice, ma anche molto efficace e che riassume l'importanza di Sormani per la storia milanista: "Tanti auguri a una leggenda rossonera: Angelo Sormani!" Queste, intanto, cinque curiosità che forse non sapete su Ziyech >>>