5 cose che (forse) non sapete su Ziyech, obiettivo di mercato del Milan

Non solo pallone per il classe 1993. Ziyech, infatti, si diverte a giocare ai videogames ed è un vero e proprio fenomeno a biliardo. La sua più grande passione, però, è quella per le automobili. Nel suo garage figurano, tra le altre, un‘Audi RS6-R da 100mila euro, una lussuosa Coupé Mercedes-Benz GLC, due Lamborghini (una Aventador rossa da 300mila euro e una Urus da 175mila euro) e anche una Golf GTI da 50mila euro con optional e modifiche in pieno stile Fast and Furious. Il tutto è documentato dalle immagini sui social. Un parco macchine che sfiora il milione di euro e che probabilmente il marocchino provvederà presto ad ampliare.