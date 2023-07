Milan sui social – Reijnders: “Felice dei miei primi minuti”

Arrivato pochi giorni fa, subito partito con il Milan per gli USA e subito in campo, Tijjani Reijnders, olandese classe 1998 rossonero. È stato uno degli ultimi acquisti rossoneri, finora, di questa pazza estate. Subito sui piedi stanotte ha avuto l'occasione per segnare, ma il tuo tiro in spaccata è stato respinto dal muro bianco. Un buon ingresso, comunque, per Reijnders, che dopo la partita ha commentato su Instagram esprimendo tutta la propria gioia, come aveva detto in conferenza stampa di presentazione. Qualche foto col pallone tra i piedi e poche parole, ma che rendono perfettamente l'idea: "Felice dei miei primi minuti per". LEGGI ANCHE: Milan, fase di stallo per una trattativa >>>