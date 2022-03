Milan sui social – Il club promuove l’inclusione dei disabili nel calcio

Anche stavolta, il Milan partecipa alla Week of Action, un'iniziativa a favore delle persone disabili, per includerle nel mondo del calcio.

Il calcio è di tutti e il Milan ribadisce il concetto molto spesso. Il club rossonero è tra i più attivi in questo senso e ancora una volta prende parte a una bellissima iniziativa, che promuove l'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del calcio. Una settimana di iniziative, che quest'anno saranno prevalentemente online e con dimostrazioni. Milan che ha annunciato il tutto tramite il proprio profilo Twitter nella giornata di oggi. Ecco il messaggio: "Siamo orgogliosi di prendere parte ancora una volta alla Week of Action, promuovendo l'accesso, l'inclusione e i diversi ruoli che le persone disabili possono svolgere in tutto il settore del calcio". Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>