Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa. Arsenal, il mercato, le sfide e non solo. Le parole

Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , ha parlato in conferenza stampa da Singapore , dove il Diavolo si trova attualmente in tournée. Mercoledì 23 luglio , alle 13:30 ora italiana , sfida all' Arsenal del manager basco Mikel Arteta .

Milan, Allegri: "Sono fiducioso perché ho un gruppo con valori importanti"

Sulle prime due settimane di lavoro con il suo Milan: "Se ho lavorato più sull'aspetto psicologico dopo la scorsa stagione o più sul campo? Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione, ma avanti. Questo nel bene e nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare ai titoli vinti. Non serve per il futuro. E ora quello che è successo lo scorso anno non serve più".