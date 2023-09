Milan sui social – “Forza lotta…” È la settimana del Derby!

Lunedì non come tutti gli altri per il Milan e la città rossonera, perché tra sei giorni ci sarà il Derby: la società celebra così.

È ufficialmente iniziata la settimana che ci porterà al Derby e il Milan carica subito i tifosi. Una settimana corta, visto che la partita sarà di sabato. Sarà un Derby particolare, a inizio stagione e dopo una sosta. Resta però un Derby e dunque una partita importantissima. L'ambiente è già carichissimo e la società rossonera non fa altro che accendere ancor di più l'entusiasmo. Sul proprio profilo Instagram, infatti, ha pubblicato in due foto uno scatto della coreografia di due stagioni fa nell'ultima partita in casa prima dello Scudetto con su scritto "Forza Lotta...", poi ripreso nel post. Infine, la società ha così caricato l'ambiente: "È quella settimana della stagione: derby in arrivo!" Milan, mercato top. E futuro ancora più roseo: il motivo >>>