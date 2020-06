Milan sui social – Castillejo: “Abbiamo vinto insieme”

MILAN NEWS – Un 2-0 pesantissimo in Milan-Roma, che consente ai rossoneri di continuare a sognare l’Europa League. Una vittoria finalmente matura da parte della squadra di Stefano Pioli, che ha saputo soffrire di squadra e poi ripartire. Uno dei simboli di tutto ciò è Samu Castillejo, autore di una grande prova per buona parte della partita, prima di essere sostituito. Lo spagnolo ha aiutato moltissimo in fase difensiva, correndo tanto e provando a rendersi pericoloso davanti, seppur senza riuscirci molto. A fine gara, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto e ha festeggiato così: “Abbiamo corso, lottato, sofferto e l’abbiamo fatto insieme! Bravi ragazzi +3”. Per le parole di Pioli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓