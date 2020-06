Bisognava vincere e il Milan ha vinto: contro la Roma una squadra matura

MILAN NEWS – Non era facile, non era scontato. Anzi. Da sempre Milan-Roma è una sfida ostica e oggi probabilmente sulla carta lo era ancora di più. I giallorossi sono davanti in classifica (si sono presentati a San Siro forti di un +9) e soprattutto in lotta per la Champions League (prima del match erano 6 i punti di distacco dall’Atalanta). Tanto che nell’ambiente romano non consideravano quello col Milan uno scontro diretto, come ha invece fatto passare il club rossonero.

Il Milan era reduce sì da una bella vittoria, ma contro il Lecce. Non che il Lecce sia facile da affrontare, ma di certo i dubbi sulla squadra rossonera, spesso in grado di vincere con le piccole e che fa fatica con le grandi, erano tanti. Il Milan non aveva mai vinto una partita contro una squadra che gli è davanti in classifica. Basta questo a far capire il perché il match poteva essere considerato molto rischioso. Senza considerare l’assenza, sempre molto pesante, di Zlatan Ibrahimovic.

Una vittoria per il Milan sarebbe stata fondamentale: grazie ai tre punti i rossoneri sono rimasti in piena zona Europa League. Una sconfitta, invece, avrebbe allontanato il Napoli, avrebbe consentito all’Hellas Verona di avvicinarsi e addirittura al Cagliari di rientrare in corsa. Invece, così, il Milan mantiene le distanze di sicurezza (per restare in tema) e anzi allunga sull’Hellas. Insomma, vincere era fondamentale e finalmente il Milan non ha sbagliato.

I rossoneri sono scesi in campo in modo ordinato, concentrati (e non è mai scontato visti gli ultimi anni). Nessun errore, nessuna sbavatura. Una difesa solida e compatta, un attacco letale e sempre attivo. Una partita giocata con grande voglia e grande personalità. Dopo tanto tempo, quando il Milan non doveva proprio fallire, non ha fallito. Ma è una vittoria soprattutto di Stefano Pioli. Non solo perché ha dato finalmente mentalità alla squadra, ma anche perchè è stata una vittoria della tattica. Il Milan ha saputo aspettare, difendendosi con ordine e senza sbagliare, ma pronto a ripartire, sapendo cosa fare, sempre. Insomma, una vittoria di una squadra matura, ciò che il Milan finora non era mai stata.