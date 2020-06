Milan sui social – Calhanoglu esulta con foto: “3 punti!”

MILAN NEWS – Una vittoria fondamentale, che ha come uno dei protagonisti Hakan Calhanoglu. Il lockdown pare abbia fatto bene ai rossoneri e in particolare al numero 10 turco, che da quando si è tornati in campo sta sfornando prestazioni di altissimo livello, con gol e assist. Anche oggi in Milan-Roma, il numero 10 rossonero è stato autore di una prestazione di altissimo livello e di un gol, su calcio di rigore realizzato magistralmente. A fine gara, sul proprio profilo Instagram ha festeggiato con una foto in cui viene abbracciato dai compagni e con pochissime, ma chiarissime parole: “3 punti”. Ecco la foto con cui Calha ha festeggiato. Per l’analisi del match LEGGI LA NOTIZIA >>>

