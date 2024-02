Milan a sostegno di Leao: “Siamo con te. Non c’è spazio per il razzismo”

Così, come potete leggere sul tweet qui sopra, il Milan si è schierato al fianco del suo giocatore. Un messaggio breve ma significato che recita: "Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo". LEGGI ANCHE: Stadio, tifosi, emozioni e due retroscena: Milan, Loftus-Cheek si confessa >>>