Loftus-Cheek: “Vi spiego i motivi per cui ho scelto di venire al Milan”

"Stadio e tifosi: atmosfera incredibile"

Sull'ambiente che ha trovato in rossonero: «I miei compagni di squadra sono brillanti. Sono tutti fantastici, hanno grande talento. E ovviamente anche lo staff tecnico è ottimo. Poi lo stadio e i tifosi: c’è un’atmosfera incredibile quando giochiamo a San Siro. Anche nelle trasferte i nostri tifosi si fanno sentire, ci danno tutto il loro supporto che è sempre molto forte. E’ davvero bello giocare in queste condizioni. Non appena indossi la maglia del Milan, per la storia del club, per i tanti grandi giocatori che l’hanno vestita e per quello che ha vinto questa società, tu vuoi solamente rendere orgoglioso il Milan». LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Zirkzee: 100 milioni di spesa per questi giocatori >>>