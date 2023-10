Milan, la gioia di Pulisic per il gol: “Che serata. Che squadra”

Il Diavolo vince per 1-0 sul campo del Genoa grazie alla rete di Pulisic nel secondo tempo. Anche L'esterno del Milan , ha pubblicato su X la gioia per la vittoria del Milan sul campo del Grifone. Ecco il post dell'americano.

"Che serata. Che squadra". L'esterno rossonero ha pubblicato quattro foto in cui gioisce per la vittoria e per il gol segnato. Anche Pulisic sarà impegnato con la Nazionale durante la pausa della Serie A. Poi sarà fondamentale per le prossime sfide che attendono il Milan: Juve, PSG e Napoli. LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, le partite sporche che possono far vincere un campionato