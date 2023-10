Genoa-Milan, le partite sporche che possono far vincere un campionato

Una partita che sembrava poter portare solo rimpianti per una grande occasione sprecata. La sfida fra Genoa e Milan era un crocevia fondamentale per i rossoneri: vincere e portarsi al primo posto oppure perdere, o pareggiare, e mangiarsi le mani. Il gruppo di Stefano Pioli pareva esser ricaduto nei soliti errori, e difetti, visti la scorsa stagione, ma Pulisic ha voluto far saltare il banco con un gol che vale più di tre punti.

Non sappiamo ancora il suo reale valore, ma questa vittoria potrebbe pesare tantissimo per la futura economia del campionato. Al di là dei meriti calcistici, il Genoa sarà un avversario ostico per chiunque, ottenere un successo in queste circostanze conferma la maturità di questo nuovo Milan. Non solo per la testa della classifica, ma anche perché nessuno si aspettava che, dopo la batosta nel derby, i rossoneri potessero riprendersi in questo modo. Un solo gol subito nelle ultime 6 partite e una solidità difensiva ritrovata che porta i suoi risultati.