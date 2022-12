Milan sui social – Leao, Giroud, Calabria e Alexis augurano buon Natale (VIDEO)

E' la vigilia del Natale e un altro anno sta per terminare. Anche il Milan ha voluto fare gli auguri ai suoi tifosi, in particolar modo a quelli un po' più piccoli, pubblicando un video sui propri canali social molto carino. Presenti in questa clip quattro calciatori rossoneri, vale a dire Leao, Giroud, Calabria e Saelemaekers, i quali ricevono dei regali da parte di piccoli tifosi del Milan. Gesto che ricambiano non solo a parole, ma dando loro delle magliette e dei regali. Ecco, di seguito, il video pubblicato dal club sul proprio profilo Twitter. Milan, i tre fattori per sognare la rimonta Scudetto sul Napoli >>>