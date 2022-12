Milan, ecco i tre fattori per sognare la rimonta Scudetto sul Napoli

Il Milan di Stefano Pioli ripartirà, ad inizio 2023, con un gap di 8 punti dal Napoli capolista in Serie A. Potrà essere colmato? Solo se ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la situazione del Milan di Stefano Pioli, che ripartirà nel 2023, con il 'lunch match' del prossimo mercoledì 4 gennaio in casa della Salernitana, nella sua (rin)corsa Scudetto sul Napoli di Luciano Spalletti, avanti di 8 punti in vetta alla classifica di Serie A.

Milan all'assalto del Napoli — Secondo il quotidiano romano, di fatto, 8 punti di ritardo dopo 15 giornate possono diventare pochi soltanto in un caso. Ovvero, che il Milan di Pioli inanelli una serie di vittorie a raffica. Il tecnico del Diavolo riavrà a disposizione due vice campioni del mondo, come Theo Hernández e Olivier Giroud.

Ma non basteranno i francesi, la cui personale partecipazione ai Mondiali in Qatar è stata di ottimo livello, per risalire la corrente e la classifica. Ci vuole, infatti, di più da tutta la squadra. Oltre le vittorie, per il 'CorSport', saranno necessari - assolutamente - altri due fattori.

Più vittorie, più Leão, più De Ketelaere — Ci vorrà, per esempio, un Rafael Leão più concentrato. Così come ci vorrà, oltre che naturalmente un contributo maggiore dalla batteria dei trequartisti, anche e soprattutto il rilancio di Charles De Ketelaere.