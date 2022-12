Un giocatore del Milan nella Top 11 mondiale 2022 dell’Équipe: eccola

'L'Équipe' ha stilato la sua Top 11 per l'anno 2022: nell'ideale formazione del quotidiano sportivo francese anche un calciatore del Milan

Il popolare quotidiano sportivo francese 'L'Équipe' ha stilato la sua personale Top 11 mondiale per l'anno solare 2022 . Nell'ideale formazione dei colleghi transalpini figura anche un calciatore del Milan .

Si tratta, come si può vedere in grafica, di Theo Hernández, terzino sinistro classe 1997 che, dopo aver vinto lo Scudetto con il Diavolo a maggio 2022 ha anche disputato delle eccellenti partite ai Mondiali in Qatar con la Francia di Didier Deschamps.