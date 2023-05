Milan, il messaggio social per Bennacer: “Bello vederti sorridere, Isma”

Il Milan ha voluto mandare un messaggio social ad Ismael Bennacer, tornato a Milanello per la prima volta dopo l'operazione

La sconfitta rimediata contro l'Inter nell'andata della semifinale di Champions League non ha solo complicato il cammino del Milan nella massima competizione europea. In quella sfida, infatti, il Diavolo ha perso un calciatore di fondamentale importanza per il proprio gioco e la propria manovra, Ismael Bennacer.